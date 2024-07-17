ANTALYA Sazlık alanda yangın

Antalya'da sazlık alandaki yangın, yakındaki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1198 sokak ile 1220 sokak kesişiminde bulunan sazlık alanda meydana geldi. İkametlere yakın olan sazlık alandan duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sazlık alandaki yangın, ikametlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni polis tarafından araştırılıyor.

Doğuyaka Mahalle Muhtarı Fehmi Yılan, yangının, mahallede bulunan uyuşturucu madde kullanıcıları tarafından çıkarıldığını belirterek, "İtfaiye elinden geldiği kadar söndürmek için uğraştı. Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 7-8 dönüm alan yandı" diye konuştu.