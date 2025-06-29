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Antalya- Serik'te hortum seralara zarar verdi

Ajans Haberleri
  • 29.06.2025 17:56
  • Giriş: 29.06.2025 17:56
  • Güncelleme: 29.06.2025 17:56
Kaynak: DHA
Antalya- Serik'te hortum seralara zarar verdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum bölgedeki sera ve ürünlere zarar verdi.

Serik ilçesine bağlı Çakallık mahallesinde bugün saat 13.30 sıralarında hortum çıktı. Hortum nedeniyle bölgedeki seralarda maddi hasar oluştu.

Bir anda ortaya çıkan hortumla neye uğradıklarını şaşırdığını belirten Çakallık mahalle sakinlerinden Bayram Gül, "Mahallemizde bir anda hortum oluştu. Benim seralarımla birlikte bölgedeki bazı seralar hortum nedeniyle zarar gördü. Allah beterinden korusun" dedi. (DHA)

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