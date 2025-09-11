Giriş / Abone Ol
Antalya - Serik'te kaza: 3 yaralı

  • 11.09.2025 11:36
  • Giriş: 11.09.2025 11:36
  • Güncelleme: 11.09.2025 11:36
Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

Belek turizm merkezi yolunda dün saat 19.00 sıralarında özel bir hastanenin hasta nakil aracının da aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar özel bir hastaneye götürüldü. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi ve araçların çekilmesi sonrası yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)

