Antalya- Serik'te su kanalına düşen inek kurtarıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, otlaması için araziye çıkarılıp, su içerken su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Olay, dün Serik ilçesine bağlı Karıncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Merada otlayan ineklerden biri su içerken su kanalına düştü. İneğin suda çırpındığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su kanalına düşen ineğe halat bağladı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmasının ardından inek düştüğü kanaldan kurtarıldı. Karıncalı mahalle sakinlerinden Çiftçi Ahmet Uyanık, kurtarma çalışmasının ardından ineği teslim aldı. Uyanık, ineğinin kurtarıldığı için mutlu olduğunu belirterek, İtfaiye ekiplerine teşekkür etti. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)-