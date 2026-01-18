Antalya-Serik'te taksi ile üçteker çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde taksi ile üçtekerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Serik ilçesi Kadriye Mahallesi Çakallık Kavşağı'nda meydana geldi. M.B.Y. idaresindeki 07 BZY 252 plakalı taksi ile Hüsnü Köroğlu idaresindeki üçtekerin çarpışması sonucu Hüsnü Köroğlu ile eşi Zübeyde Köroğlu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar tedavi edilmek üzere ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada iki araçta maddi hasar oluşurken, taksi sürücüsü M.B.Y., ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)-