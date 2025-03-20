Antalya - Şiddetli rüzgar ve soğuk yaşamı olumsuz etkiledi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gece etkisini artıran şiddetli rüzgar ve soğuk birçok noktada olumsuzluğa yol açtı. Tadilat için kurulan iskele yerinden oynarken, iftar çadırı yıkıldı. Telefon direkleri ve ağaçlar devrildi, elektrik kesintileri meydana geldi.

Alanya'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, kent genelinde hasara yol açtı. İskele Caddesi'nde bir binanın tadilatı için kurulan iskele, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden oynadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan ekipler, yolu trafiğe kapatarak vatandaşları tehlikeye karşı uyardı.

İFTAR ÇADIRI YIKILDI

Kızılkule Meydanı'nda kurulan iftar çadırı da şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Kayalıklara savrulan çadır, Alanya Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Çadırın içinde bulunan masa ve sandalyeler de çevreye saçıldı. İskele Caddesi'nde ise mısır satıcılarının tezgahları zarar gördü.

YAYLA YOLLARI BUZ TUTTU

Alanya'nın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yollar buz tuttu. Gece saatlerinde başlayan soğuk hava nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yayla yollarında buzlanma meydana gelirken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Bademağacı Mahallesi'nde fırtına ve soğuk hava nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle telefon direkleri ve ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu ve meyve ağaçları zarar gördü. Elektrik kesintisi nedeniyle Oba Çayı'ndaki su motorları devre dışı kaldı, bu da depolara su pompalanmasını engelledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle badem ağaçlarındaki çiçekler döküldü. Mahalle sakinleri devrilen ağaçları kendi imkanlarıyla kaldırarak yolları açmaya çalıştı. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ve gerekli müdahalelerin en kısa sürede yapılacağını bildirdi. (DHA)

Haber- Kamera Alkın BİRİCİK ALANYA, (DHA)