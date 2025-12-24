Antalya Su ve Atıksu İdaresi'nden 6 yılda 35 milyar TL'lik altyapı yatırımı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2019’dan bu yana gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla toplam 4 bin 322 kilometrelik içme suyu hattını tamamladı.

"Planlı, kurallı, kimlikli kent" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde yaptığı çalışmalarla altyapı eksiklerini tamamlıyor. Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçe 913 mahallesinde içme suyu, kanalizasyon ve atıksu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Son 6 yılda 35 milyar 505 milyon TL tutarında yatırım yapan ASAT, içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisleri alanında Antalya’nın dört bir yanında kapsamlı projeleri hayata geçirdi. 19 ilçeyi kapsayan çalışmalar çerçevesinde 4 milyon 322 bin 799 metre içme suyu hattı ve 790 bin 460 metre kanalizasyon hattı inşa edilerek su kayıplarının azaltılması, hizmet sürekliliğinin sağlanması ve altyapı güvenliğinin artırılması hedeflendi.

6 milyar 616 milyon TL tutarında arıtma tesisi yatırımı

ASAT, yalnızca içme suyu ve kanalizasyon alanında değil, çevre koruma ve sürdürülebilir su yönetimi konularında da önemli adımlar attı. Bu kapsamda 6 milyar 616 milyon TL tutarında arıtma tesisi yatırımı yapıldı. Merkez ve ilçelerde devreye alınan modern arıtma tesisleriyle atıksu arıtma kapasitesi artırıldı, çevreye duyarlı sistemler hizmete sunuldu.

Çalışmalar devam edecek

ASAT Genel Müdürlüğü, 2019’dan bugüne yürüttüğü altyapı yatırımlarını Antalya’nın uzun yıllar sürecek ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planladı. Kurumun bundan sonraki süreçte de suyun her aşamasında verimliliği artırmaya, çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmaya ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceği bildirildi.