Antalya- Sürücüleri flamayla uyarırken çarpan TIR'ın altında yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki üst geçitteki yol bakım çalışmasında diğer sürücülere flamayla uyarıda bulunan Ali Andıç (61), TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Alanya Antalya D400 kara yolu Manavgat Çevre Yolu'nda meydana geldi. Karayolları ekibinin üst geçitteki yol bakım çalışmasında diğer sürücüleri flama ile uyaran Ali Andıç'a, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 07 CHH 373 plakalı TIR çarptı. Yol çalışmasının yaklaşık 250 metre gerisindeki kazada Andıç, TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye tarafından TIR'ın altından çıkarılan Andıç, sağlık ekibince götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)