Antalya - Tamirhanede yangın hasara neden oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde beyaz eşya tamirhanesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Kızlarpınarı Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya tamir dükkanında çıktı. Sebebi henüz öğrenilemeyen yangın kısa sürede iş yerini sardı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, dükkanın içerisinde bulunan beyaz eşyalar ve malzemelerin bir kısmı zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA, (DHA)