Antalya-TIR'ın yol kenarındaki direğe çarptığı ölümlü kaza kamerada

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde TIR şoförü Buğrahan Türker'in (25) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde TIR’ın yol kenarındaki direğe çarptığı ve dorsenin ayrıldığı görüldü.

Kaza, 4 Eylül günü Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi, D-650 kara yolunda meydana geldi. Antalya yönüne giden Buğrahan Türker'in kullandığı çim tohumu yüklü 06 DIP 437 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dorsesi ayrılan TIR, yan yatarak sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Buğrahan Türker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yol kenarında bulunan bariyerin yerinden koptuğu, TIR'a ait parçaların çevreye savrulduğu görüldü. Kaza sonrası Türker'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sol şeritten ilerleyen TIR'ın kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan direğin ayağına çarptığı, çarpmanın şiddetiyle dorsenin ayrıldığı ve kabinin sürüklendiği yer aldı.

Haber: Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)