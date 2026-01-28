Antalya- Trafik ihlallerine ceza

ANTALYA’da sosyal medyada paylaşılan trafik kural ihlallerine ilişkin yapılan incelemelerde, halk otobüsü ve minibüs sürücüsü 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince, trafik kural ihlallerine yönelik yürütülen çalışmalarda, sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler incelendi. Yapılan tespitlerde, halk otobüsü ve minibüs sürücüsü olan 2 kişinin, 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' ve 'karayolunda araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca araç kullanmak' maddelerini ihlal ettikleri belirlendi.

Sürücülere, ilgili maddeler kapsamında trafik idari para cezası uygulanırken, ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapıldı. (DHA)

Haber- kamera: Göktan CANAZ/ANTALYA, (DHA)-