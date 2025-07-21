Antalya - Tur minibüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tur minibüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinek Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki Alanya Yat Limanı Kavşağı'nda dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan dönmek isteyen M.S.'nin (68) kullandığı 07 BVD 215 plakalı hafif ticari araca, Antalya'dan Alanya istikametine ilerleyen Ş.A.'nın (47) kullandığı 07 CCD 198 plakalı tur minibüsü arkadan çarptı. Kazada tur minibüsü şoförü yaralanırken, araçta bulunan 1'i çocuk 3 turist ise yaralanmadan kurtuldu. Kazada hafif ticari araçta bulunan 1 kadın yolcu da yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazada tur minibüsü ile hafif ticari araç çekici yardımıyla kaldırılırken, Karayolları ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı.

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA, (DHA)-