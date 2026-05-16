Antalya uçağında 'bomba' ihbarı: Acil iniş yaptı, ihbar asılsız çıktı

SunExpress Havayolları’nın Bristol-Antalya seferini yapan uçağında bomba ihbarı yapıldı. Uçak, kalkıştan kısa süre sonra yapılan ihbar nedeniyle Londra Stansted Havalimanı’na acil iniş yaptı. Yapılan aramaların ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Bristol-Antalya seferini gerçekleştirmek üzere dün saat 18.40'ta Bristol Havalimanı'ndan kalkış yapan SunExpress Havayolları’nın XQ-585 sefer sayılı uçağına bomba ihbarı yapıldı.

Kalkıştan kısa süre sonra yapılan ihbar nedeniyle uçağın Londra Stansted Havalimanı’na acil iniş yapmasına karar verildi.

Pist ve apronda alınan güvenlik önlemlerinin ardından uçak, havalimanına güvenli şekilde iniş yaptı.

Bomba ihbarı nedeniyle TC-SRG kuyruk tescilli uçakta güvenlik prosedürleri uygulandı.

Uçağın kabin ve kargo bölümünde yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ihbarın asılsız olduğu belirlendi.