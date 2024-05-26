Antalya ve çevre illerde Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

Antalya ve çevre illerde, Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan takımlarının şampiyonluğunu kutluyor.

Antalya'da aralıklarla etkili olan yağışa rağmen sarı kırmızılı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar, meşale yaktı, havai fişek attı. Bazı taraftarlar davul çalarak oynadı. Fenerbahçe forması giyen bir taraftar, Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamasına eşlik etti.

Araçlarıyla Güllük, 100. Yıl, Anafartalar, Burhanettin Onat caddelerinde konvoy oluşturan çok sayıda sürücü, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kutlamalar nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

- Isparta

Isparta'da taraftarlar Mimar Sinan Caddesi'nden Valilik Meydanı'na yürüdü. Takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar, Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu kutladı.

Fenerbahçe forması giyen bir çift, Galatasaray taraftarlarıyla kutlamalara katıldı.

Muğla ve Burdur'da da taraftarlar, meydan, cadde ve sokaklarda şampiyonluğu kutladı.