Antalya ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 saat içinde Antalya'nın merkezinin ve doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.