Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Antalya ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ajans Haberleri
  • 28.08.2023 16:31
  • Giriş: 28.08.2023 16:31
  • Güncelleme: 28.08.2023 16:31
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Antalya ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 saat içinde Antalya'nın merkezinin ve doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BirGün'e Abone Ol