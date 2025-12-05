Antalya ve ilçelerinde sağanak etkili oldu

Mehmet ÇINAR-Ramazan SARIKAYALI/ANTALYA, (DHA)- METEOROLOJİ tarafından 'sarı kod'la uyarılan Antalya'da beklenen yağış, öğle saatlerinde başladı. Sağanak, kent merkezi ile Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kemer'e ise dolu yağdı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya, Burdur ve Isparta'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağış ve fırtınayla ilgili 'sarı kod' uyarısında bulundu. Uyarıda, Antalya genelinde çok kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak ile birlikte denizlerde kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi. Burdur ve Isparta için kuvvetli yağış beklendiği de belirtildi.

Kent merkezinde öğle vakti başlayan yağış, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. Kentin ana arterlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğu oluştu. Kent merkezinin yanı sıra Finike, Demre ve Kumluca ilçelerinde de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Demre'de bazı araçlar, su birikintisi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Bir araç sürücüsünün, su içinde kalan otomobilin üzerine çıktığı görüldü.

Kemer ilçesinde ise ceviz büyüklüğünde dolu etkili oldu.

Burdur ve Isparta'da da yaşamı olumsuz etkileyen yağışların, cumartesi akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. (DHA)

