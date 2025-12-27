Antalya'ya en çok turist gönderen 5 ülke

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre; Ocak-Kasım döneminde dış hat gelen yolcuların ülkeler dağılımında, ilk sırada Rusya yer aldı.

Rusya'nın ardından en fazla yolcu sırasıyla Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Ukrayna, Romanya, Kazakistan, Çekya, Litvanya, Slovakya, Avusturya, Belarus, Moldova, Belçika, Fransa, İsviçre, Danimarka, İsveç, Macaristan, Norveç, İran, İtalya, Finlandiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovenya ve İsrail'den geldi.

4 TURİSTTEN BİRİ ALMAN VEYA RUS

Antalya'ya hava yoluyla gelen yolcu sayısı aynı dönemde 16 milyon 388 bin 662 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanındaki yolcu hareketliliğinde ilk sıradaki Rusya'dan 3 milyon 922 bin 287; ikinci Almanya'dan 3 milyon 449 bin 916; üçüncü İngiltere'den 1 milyon 501 bin 68; dördüncü Polonya'dan 1 milyon 269 bin 547 turist kente geldi.

Antalya'ya hava yoluyla gelen 4 yolcudan biri Alman veya Rus turist oldu.

ANTALYA'YA EN ÇOK TURİST GÖNDEREN 10 ÜLKE

Verilere göre en yüksek sayı Rusya’da 3 milyon 922 bin 287 olarak kayda geçerken, Almanya 3 milyon 449 bin 916 ile ikinci sırada yer aldı. İngiltere’de 1 milyon 501 bin 68, Polonya’da 1 milyon 269 bin 547 kişi bulunuyor. Hollanda (423 bin 964), Ukrayna (417 bin 182) ve Romanya (411 bin 861) üst sıralardaki diğer ülkeler olurken; Fransa’da 173 bin 610, İsviçre’de 165 bin 740, İsveç’te 142 bin 561 kişi kaydedildi. Listenin alt sıralarında ise İran (44 bin 369), İtalya (39 bin 177), Finlandiya (37 bin 415), Slovenya (16 bin 710) ve İsrail (7 bin 80) yer aldı.

HAVALİMANINDA SAATTE 23 UÇUŞ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre de Ocak-Kasım döneminde Antalya'da havalimanın dış hat bölümünde 187 bin 571 uçuşla günde ortalama 561, saatte 23 civarında uçuş trafiği yaşandı. Havalimanına dış hatlarda gelen ve giden yolcu trafiği ise 31 milyon 641 bin 28 olarak kayıtlara geçti.