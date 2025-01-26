ANTALYA - Yağmur hayatı olumsuz etkiledi

ANTALYA'da dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde yağış dolayısıyla oluşan su birikintileri ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli sel ve su baskını uyarılarında bulunduğu Antalya'da dün akşam saatlerinde yağış etkisini gösterdi. Özellikle kent merkezinde belirli zaman aralıklarıyla yağan yağmur, Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'nde de ulaşımı aksattı. 37'nci cadde olarak bilinen cadde üzerinde kanalizasyonların da taşmasıyla oluşan su birinkintileri, otomobillerin ve özellikle motosikletli kuryelerin yol üzerinden geçişini zorlaştırdı. (DHA)

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA, (DHA)