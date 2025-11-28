Antalya - Yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 5 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'la çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kargıcak Mahallesi D-400 yolunda saat 03.30 sıralarında meydana geldi. R.Y. yönetimindeki 07 AG 383 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan henüz sürücüsü öğrenilemeyen 31 PBH 59 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförü R.Y., muavin B.Ö. ile yolcular C.I., M.U.A., ve Y.N.A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

