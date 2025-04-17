Antalya - Zabıta, otobüsle gönderilen 300 civcive el koydu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Adana’dan otobüsle usulsüz şekilde taşınarak getirilen 300 civcive, terminalde el koydu.Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden gıda ve canlı hayvan taşımacılığına karşı denetimlerine devam ediyor. Son olarak Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yapılan kontrollerde, Adana’dan otobüsle gönderilen ve mevzuata aykırı şekilde taşındığı belirlenen 300 civciv tespit edildi. Civcivleri teslim almaya gelen kişi, zabıta ekiplerinin müdahalesi üzerine uzaklaşırken, canlı hayvanlara el konuldu. Civcivlerin orijin bilgilerinin belirsiz olması ve kuş gribi gibi salgın hastalık risklerine karşı alınan tedbirler kapsamında, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verildi. İncelemeler sonucunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı. (DHA)

Haber- Kamera: ANTALYA, (DHA)