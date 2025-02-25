Antalya - Zirai dona karşı dumanlı mücadele

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde tarım üreticileri, dondurucu soğuklara karşı ürünlerini korumak için büyük mücadele veriyor. İlçede yaban mersini üretimi yapan Mehmet Altay, ürünlerini zirai dona karşı dumanla korumaya çalışıyor.

Türkiye'de sıcaklıkların ani düşmesi sonucu özelikle tarım üreticileri ürünlerini korumak için büyük mücadele veriyor. Antalya'nın önemli tarımsal üretim merkezlerinden Döşemealtı'nda da gerek örtü altı, gerek açık alanda ürün yetiştiren tarım üreticileri, zirai dona karşı 4 gündür büyük mücadele veriyor. İlçeye bağlı Ekşili Mahallesi'nde 40 dekarlık alanda blueberry olarak da bilinen yaban mersini üretimi yapan Ziraat Mühendisi Mehmet Altay, dondurucu soğuklara karşı bitkilerini korumak için mücadele veriyor. Altay, özelikle son 4 gündür geceleri sıfırın altında 5 ila 6 derecelere kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle zirai dona karşı ürünlerini dumanlama yöntemiyle korumaya çalışıyor.

Altay, arazide ekili 15 bin adet yaban mersini bitkisini korumak için rüzgarın yönüne göre tarlanın çevresinde saman ve lastik yakarak dumanını bitkilerin üzerine yönlendiriyor. Gece başlayan dumanlama işlemi sabahın ilk ışıklarına dondurucu havanın etkisini yitirmesine kadar devam ediyor. Yaptığı dumanlama işlemi hakkında bilgi veren Mehmet Altay, "Tarlanın çevresinde yaktığımız lastik ve salan balyalarının dumanını bitkilerin üzerine gönderiyoruz. Rüzgarın durması ya da ters esmesi dezavantaj olabiliyor. Dumanlamadaki amaç bitkilerin üzerindeki hava sirkülasyonunu sağlamak. Duman ile durağan ve zirai dona dönüşecek havayı harekete geçirerek bitkilerin don tutmasını önlemeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI, (DHA) -