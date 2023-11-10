Antalya’da 11 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Antalya’da hakkında kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Döşemealtı’da çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. yakalandı. Ekipler şahsı gözaltına aldı.