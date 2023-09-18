Antalya’da 2.5 ton sahte alkol ele geçirildi

Antalya’da 2 bin 540 litre sahte alkol ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheliye işlem yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 kamyonet ve 3 adreste yapılan aramada, 725 bin adet makaron, 2bin 540 litre sahte alkol,4 bin 100 adet elektronik sigara, 20 kilogram tütün, bin 400 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet kompresör ve sigara dolum makinası ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheliye “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” bünyesinde işlem yapıldığı bildirildi.