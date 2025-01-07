Antalya’da 26 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya’da polisin son 1 hafta içinde yaptığı çalışmalarda 26 bin şişe kaçak içki ve çok miktarda makaron ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda binlerce şişe kaçak içki ve çok miktarda makaron ele geçirilirken 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yapılan çalışmalarda 289 bin 680 adet boş ve dolu makaron ile 26 bin 14 şişe kaçak içki, 509 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.