Antalya’da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen araçlara aynı istikametteki aracın arkadan çarpması soncu meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Adem Yanık’ın kullandığı 06 CAK 49 plakalı hafif ticari araç, Tekandız mevkiindeki trafik lambalarında beklemekte olan Hüseyin Ali Doğan’ın kullandığı 07 AYG 925 plakalı Tofaş Kartal marka otomobile çarpası sonucu 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada, 06 CAK 49 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Seyfullah Güneş yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.