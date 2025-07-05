Antalya’da 3 farklı noktada çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı

Antalya’da 3 farklı yerde çıkan kargılık yangını çıkıp iş yeri ve seraları tehdit etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alınan yangın kenti adeta dumana boğdu.

Muratpaşa ilçesi Yeşilova ile Güzeloluk mahallelerindeki kargı ve çalıların yoğun olduğu alanda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Bölgedeki yoğun dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, 3 ayrı noktada çıkan yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri de araç trafiğini kapattı.



Gökyüzünü dumanlar kapladı

Yangın ve rüzgar nedeniyle yayılan dumanlar Muratpaşa ve Kepez ilçelerinin bir bölümü kapladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.



Alevler fabrikanın yakınına kadar geldi

Öte yandan yangın bir fabrikanın yakınına kadar geldi. Bölgede yakıt tankerinin olması korkuturken, daha sonradan içinde yakıt olmadığı ortaya çıktı.



Köklü bir çözüm bulunması gerekiyor"

Yeşilova Mahallesi Muhtarı Ahmet Akcan, bölgede her yıl yangın olduğuna işaret ederek, "Bu yıl aynı yerde ikinci yangın bu. Gördüğünüz gibi bir sürü iş merkezleri var, iş yerleri var, çalışan atölyeler var. Mahallede sürekli böyle tedirginiz, rahatsızız. İçinde bunun doğalı yaşam hayvanlarımız var, ördekler var, benzeri kuşlar var. Buraya köklü bir çözüm bulunması gerekiyor" dedi.