Antalya’da 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphelendiği bir kişinin ikametinde yaptığı aramada, 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Serik ilçesinde 1 şüphelinin temin ettiği kaçak sigaraları piyasaya süreceği bilgisi alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şahsın ikametinde yapılan aramada 515 karton da toplam 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı