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Antalya’da 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 30.03.2024 17:43
  • Giriş: 30.03.2024 17:43
  • Güncelleme: 30.03.2024 17:43
Kaynak: İHA
Antalya’da 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonda jandarma tarafından yapılan aramada, 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il dışından kamyon ile Antalya’ya yüklü miktarda kaçak/sahte alkol sevki yapılacağı yönünde bilgi alındı. Sürücülüğünü Ö.G. isimli şahsın yaptığı kamyon Gazipaşa ilçesinde durdurularak yapılan aramada 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi.

Yakalanan malzemelere el konulurken, sürücü gözaltına alındı. 

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