Antalya’da ahşap ahırda korkutan yangın

Antalya’nın Akseki ilçesinde ahşap ahırda yangın çıktı. Komşular ahırdaki yaklaşık 50 keçiyi telef olmaktan kurtarırken, yangın itfaiye ekiplerince yanındaki yaklaşık 250-300 yıllık düğmeli eve sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çanakpınar Mahallesi’nde hayvancılık ile uğraşan Osman Karamusaoğlu’na ait tarihi düğmeli evin bahçesinde keçileri ve ineklerinin bulunduğu ahşap ahırda saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları, ahırda bulunan yaklaşık 50 keçiyi kurtararak, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Biriminden 3 itfaiye aracı, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ve Akseki Belediyesine ait birer adet arasöz sevk edildi. Yangın, 2 saatte ahırın hemen yanındaki yaklaşık 250-300 yıllık düğmeli eve sıçramadan söndürülürken, ahır kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.