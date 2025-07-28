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Antalya’da alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi

Ajans Haberleri
  • 28.07.2025 12:02
  • Giriş: 28.07.2025 12:02
  • Güncelleme: 28.07.2025 12:02
Kaynak: İHA
Antalya’da alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, sabah saatlerinde Çaykenarı Mahallesi’nde Hüseyin Büyük’e ait evde çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde kimse yokken çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle hızla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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