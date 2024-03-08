Antalya’da aranan 2 hükümlü yakalandı

Antalya’da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam etti.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kasten öldürmek" suçu ile Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğinden aranması bulunan M.Ü. yakalandı.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yine “kasten öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, görevi yaptırmamak için direnme” suçları ile çeşitli mahkemelerce aranması bulunan S.U.’yu yakaladı.

Her iki şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.