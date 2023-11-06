Antalya’da aranan 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA
Antalya’nın Alanya ve Serik ilçesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Alanya ve Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; İl Jandarma Komutanlığı Alanya ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan haklarında 12 yıl 9 ay 22 gün ve 10 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Sıradaki Haber