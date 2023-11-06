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Antalya’da aranan 2 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 06.11.2023 12:12
  • Giriş: 06.11.2023 12:12
  • Güncelleme: 06.11.2023 12:12
Kaynak: İHA
Antalya’da aranan 2 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ve Serik ilçesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Alanya ve Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; İl Jandarma Komutanlığı Alanya ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan haklarında 12 yıl 9 ay 22 gün ve 10 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 

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