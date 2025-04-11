Antalya’da aranan 279 kişi yakalandı

Antalya’da son 72 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda 279 aranan şahıs yakalayarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) çeşitli suçlardan aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. 10 yıl ve üzeri hapis cezasına çarptırılan 7 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 24 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası alan 45 şüpheli de dâhil toplam 279 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.