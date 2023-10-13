Antalya’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Antalya’da bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan şahıs, elinden ve bacağından yaralandı.

Olay, saat 14.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önceki bir konudan aralarında husumet bulunan İ.U. (34) ve B.K. (33) cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve cadde üzerinde kovalamaca başladı.

Bir iş yerine sığınan İ.U. ile B.K. arasında kavga orada da devam etti. B.K, üzerinde bulunan bıçak ile İ.U.’yu elinden ve bacağından bıçakladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. B.K. ekipler tarafından gözaltına alınırken, İ.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı iş yerinde ise maddi hasarın oluştuğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan bazı mahalle sakinleri bölgede sık sık bu tür olayların yaşandığını dile getirerek, daha fazla güvenlik önlemi alınmasını istedi.