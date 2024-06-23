Antalya’da bir erkek boşandığı kadını defalarca bıçaklayarak katletti

Antalya’da Abdülkadir Kocaoğlu isimli erkek boşandığı Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürdü. Afyonkarahisar’dan gelip 3 gün boyunca Çağıran’ı takip ettiği belirlenen Kocaoğlu, Çağıran'ı barışma teklifini reddedince öldürdüğünü işlediğini söylediği öğrenildi. Ayten Çağıran'ın vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi olduğu da tespit edildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Ayten Çağıran isimli kadın boşandığı Abdülkadir K. tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı’nda meydana geldi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu, Antalya'ya gelerek boşandığı Ayten Çağıran'ı takip etmeye başladı.

Kocaoğlu, Çağıran'ın bir akaryakıt istasyonuna doğru gittiğini görünce karşısına çıkarak, konuşmak istedi. Bu sırada Kocaoğlu ile Ayten Çağıran arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kocaoğlu yanında taşıdığı bıçakla Çağıran'ın önce boğazını kesti, ardından da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

10'DAN FAZLA BIÇAK DARBESİ

Katil Abdülkadir Kocaoğlu gözaltına alınırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çağıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayten Çağıran'ın boğazının kesildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi bulunduğu tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Abdülkadir Kocaoğlu'nun ifadesini almak üzere karakola götürürken, Çağıran'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BAYRAMDA GELİP TAKİP ETMEYE BAŞLAMIŞ

Abdülkadir Kocaoğlu'nun 2004 yılında evlendiği 2 çocuğunun annesi olan Ayten Çağıran'ı sistematik şiddete maruz bıraktığı öğrenildi. Kocaoğlu ve Çağıran'ın geçen yıl eylül ayında boşandığı, çocukların da annede kaldığı öğrenildi.

Abdülkadir Kocaoğlu'nun Kurban Bayramı'nın son günü olan 19 Haziran'da Afyonkarahisar'dan Antalya'ya gelip, eski eşini takip etmeye başladığı ve dün de cinayeti işlediği tespit edildi. Abdülkadir Kocaoğlu'nun olayla ilgili ilk ifadesinde, barışmak amacıyla kadınla konuşmaya geldiği, Ayten Çağıran'ı teklifi geri çevirince de öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Diğer yandan 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'kötü muamele' suç kayıtları olduğu belirlenen Abdülkadir Kocaoğlu'nun evlendikten 2 yıl sonra 'Koku' olan soyadını değiştirdiği kaydedildi.