Antalya’da bir evin bahçesinde bulunan porsuk tedavi altına alındı

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Kuzdere Mahallesi’nde bir evin bahçesinde porsuk olduğu ihbarını alan Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, porsuğu evin bahçesinden alarak merkeze getirdi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde koruma altında olduğu öğrenilen porsuğun çok yaşlı ve aşırı zayıf olduğu tespit edildi.

Porsuğa belediye ekipleri tarafından sıvı desteği ve medikal bakım yapıldı.

Tedavisi tamamlanan porsuğun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.