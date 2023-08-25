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Antalya’da bozuk ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 25.08.2023 16:36
  • Giriş: 25.08.2023 16:36
  • Güncelleme: 25.08.2023 16:36
Kaynak: İHA
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Antalya’da bozuk ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya’nın Akseki ilçesi yakınlarında bozuk ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Akseki ilçesi Menteşbey Mahallesi yolu üzerinde bulunan bozuk ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alevlerin bozuk alanın altındaki ormanlık alana sıçramaması için yapılan çalışmalara 4 uçak ve 1 helikopter ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi katıldı.

Alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

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