Antalya’da briket yüklü tırın dorsesi alev aldı

Antalya’nın Akseki ilçesinde seyir halindeki tırın lastiğinin patlaması sonucu dorsesinde çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akseki-Manavgat karayolu 17. Kilometresi Geriş kavşağı yakınlarında meydana geldi. Konya’dan yüklemiş olduğu briketi Gazipaşa ilçesine götürmek üzere Muammer Yıldız idaresindeki AOR 241 plakalı briket yüklü rampa aşağı seyir halindeki tırın lastiğinin patladı. Lastiğinin patlaması ile birlikte yaklaşık 3 kilometre ileride aracı parkeden sürücü yol kenarına park etmesinin ardından lastikler alev aldı. Sürücü Muammer Yıldız 112 acil merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi, Akseki Taşlıca Jandarma Karokol personeli, Akseki Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Yangına olay yerine gelen Antalya Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arozöz ve yangın söndürme ekibi de sevk edildi. Yaklaşık 45 dakikada yanan tırın dorsesi tamamen söndürüldü. Yangın nedeni ile Akseki-Manavgat karayolu bir süre araçların geçişine kapatıldı. Daha sonra ise Jandarma ve trafik ekiplerince kontrollü olarak araçların geçişine müsaade edildi.

Tır sürücüsü Muammer Yıldız, "3 kilometre geride dorsenin lastiği patladı. Lastiği tamir etmek için aracı yol kenarına park ettim. Park ettikten sonra dorse ateş aldı" diye konuştu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.