Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 164 şahıs yakalandı

Antalya’da birçok suçtan aranması bulunan 164 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda aramalarında bir çok suçtan aranan 10 ila 20 yıl arası 3, 5 ila 10 yıl arası 9, 2 ila 5 yıl arası 26, 2 yıl altı 28 ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 66 şahısla birlikte toplam 164 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.