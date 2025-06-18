Antalya’da denizden ve karadan haşerelerle mücadele başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve haşerelere karşı kapsamlı bir mücadele yürütüyor. Sineksiz ve konforlu bir yaz hedefiyle karada yoğun ilaçlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, deniz yüzeyindeki üreme alanlarını da ihmal etmiyor. Falezlerin denizle buluştuğu bölgelerde denizden de yürütülen çalışmalarda, Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği yöntemler kullanılıyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 19 ilçede yılın dört mevsimi sivrisinek, karasinek ve hamamböceği gibi zararlılara karşı sadece karada değil, denizde de etkin mücadele sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait özel ilaçlama tekneleri, sabahın erken saatlerinde falezler bölgesine açılarak sinek üremesine elverişli falez kovuklarını denizden ilaçlama yapıyor.



Antalya’nın her köşesinde dört mevsim vektörle mücadele

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mesut Çınar, yaz kış demeden dört mevsim ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, vektörle mücadele birimi olarak Antalya’nın 19 ilçesinde uçkun ve larva mücadelesi yaptıklarını söyledi. Çınar, "640 kilometrelik sahil şeridine sahip kentimizde, denizden yapılan müdahalelerin yanı sıra çay, dere ve göller gibi yüzey sularında da vektörel mücadeleyi kesintisiz şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.



Haşerelere karşı direnç testleri yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi’ne çevre ilaçlaması konusunda danışmanlık yapan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin vektörel mücadele konusunda çok etkin bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Belediyenin ihale yoluyla temin ettiği ilaçların laboratuvarlarda haşereler üzerinde test edilerek en etkili dozların belirlendiğini dile getiren Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "İlimizin farklı bölgelerinden en az yedi-sekiz ilçeden toplanan haşereler üzerinde yapılan bu testler, sahada görev yapan belediye personelinin uygulamalarına temel oluşturuyor. Tüm bu işlemler, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği yöntemlerle gerçekleştiriliyor" dedi.



Vektörle mücadelede doğa ve insan dostu uygulamalar

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, vektörel mücadelede ilaç yerine su sıkıldığı yönündeki yanlış algıya dikkat çekerek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadeleye büyük bir bütçe ayırıyor. Kullanılan araçlar, ekipmanlar, işçilik ve ilaç maliyetleri düşünüldüğünde bu alanda devasa bir yatırım yapılıyor. Böyle büyük bir bütçeyle yalnızca su püskürtülmesi söz konusu olamaz. Vatandaşlarımız geçmişte tarım ilaçlarıyla karşılaştıkları için kötü kokulu, yoğun kimyasalların daha etkili olduğunu düşünüyor olabilir. Ancak vektörel mücadelede kullanılan ilaçlar, tarım zehri değildir ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, kokusuz ürünlerdir. Sahada kullanılan ürünler KOAH, astım gibi solunum hastalıkları olan bireyler başta olmak üzere tüm canlılar gözetilerek, balıklara, kurbağalara, kuşlara zarar vermeyecek ilaçlar tercih ediliyor. Çevreci yaklaşımıyla birçok ödül kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki uygulamalarıyla da diğer belediyelere örnek oluyor" diye konuştu.



Belediye personeli bilinçlendiriliyor

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Büyükşehir Belediyesi personeline belirli periyotlarla eğitim verdiklerini belirterek, "Haşerelere karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği, sahada hangi uygulamaların yapılacağı, böceklerin nasıl tanımlanacağı ve kullanılan ilaçların dozlarının nasıl ayarlanması gerektiği gibi konularda detaylı eğitimler sunuyoruz. Ayrıca ayda en az 3-4 gün ilçeleri ziyaret ederek, sahadaki personelin uygulamalarını yerinde denetliyoruz" dedi.