Antalya’da düğün konvoyu geçerken yola çıkan çocuğa otomobil çarptı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, düğün konvoyunun geçişi sırasında yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunun geçişi sırasında yola çıkan 8 yaşındaki M.A.E. isimli çocuk, konvoyda bulunan E.Y. idaresindeki 07 AFB 313 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.