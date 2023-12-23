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Antalya’da durdurulan tırda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 23.12.2023 11:53
  • Giriş: 23.12.2023 11:53
  • Güncelleme: 23.12.2023 11:53
Kaynak: İHA
Antalya’da durdurulan tırda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir tırda yapılan aramada yaklaşık 4 ton kaçak tütün el geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından Alanya ilçesinde bir tırda arama yapıldı.

Aramada tır dorsesinde 4 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. 

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