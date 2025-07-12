Antalya’da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Eminceler Mahallesi'nde seralarda işçi olarak çalışan 29 yaşındaki Ramazan Kaya, arızayı gidermek için elektrik direğine tırmandı.
Elektrik akımına kapılan Kaya, direkten düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.