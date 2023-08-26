Antalya’da feci kaza: 2 ölü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında kamyonette bulunan sürücü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti.

Kaza, Manavgat - Akseki D 695 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Cafer Koç un kullandığı kamyonet ile Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan Ahmet Altınyazar’ın kullandığı tır Uzunlar Mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kamyonetin hurdaya döndüğü feci kazada sürücü Cafer Koç (55) ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hüseyin Arıcı (56) hayatını kaybetti, tır sürücüsü Ahmet Altınyazar yaralandı.

Olayı duyup gelen Cafer Koç’un kardeşi, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğulup feryat etti.

Feci kazanın ardından Akseki Manavgat yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken uzun araç kuyruğu oluştu.