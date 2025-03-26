Antalya’da gökyüzü sarardı, toz bulutu dronla görüntülendi

Afrika ve Orta Doğu üzerinden gelen yoğun toz taşınımı Antalya semalarını kapladı. Şehrin simgeleri görünmez hale gelirken, Konyaaltı Varyantı’ndan ve havadan çekilen görüntüler, puslu manzarayı gözler önüne serdi.

Antalya, dün sabah saatlerinde Afrika ve Orta Doğu üzerinden gelen yoğun toz taşınımının etkisi altına girdi. Kentin simge noktalarından biri olan Konyaaltı Varyantı’ndan çekilen görüntülerin yanı sıra, drone ile havadan kaydedilen görüntüler, Antalya’nın üzerini kaplayan gri örtüyü çarpıcı biçimde ortaya koydu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen toz taşınımı, kent merkezi ve sahil şeridinde görüş mesafesini belirgin şekilde düşürdü. Sabah saatlerinde başlayan taşınım, öğleye doğru daha da yoğunlaştı. Şehir merkezinin silüeti, dağların keskin hatları ve Akdeniz’in maviliği, gri bir sisin ardına gizlendi.



Beydağları pusla kaplandı

Antalya’nın sembol noktalarından Konyaaltı Sahili ve Beydağları, adeta görünmez oldu. Varyant’taki seyir teraslarında oturan vatandaşlar hayretle manzarayı izlerken, bazıları bu olağandışı atmosferi fotoğrafladı.

Drone ile havadan yapılan çekimlerde, Konyaaltı plajında yürüyen insanlar ve pusun içine gömülmüş şehir silueti net şekilde görüldü. Görüntüler, toz bulutunun şehri nasıl sardığını ve etkisinin ne denli güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

Meteoroloji verilerine göre, Antalya’da bugün 55 olarak ölçülen toz konsantrasyonunun önümüzdeki iki gün boyunca 50 ila 100 arasında seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle astım ve KOAH gibi rahatsızlıkları olan vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Toz taşınımının etkisinin ne kadar süreceği merak konusu olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerinin takip edilmesi büyük önem taşıyor.