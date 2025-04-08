Antalya’da hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya C.S’nin kullandığı 34 UJ 5321 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Arda K.U’nun kullandığı 07 BMK 682 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Mert D.Ç. yaralandı.

Yaralı genç, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Arda K.U.’nun ise bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini belirterek kendi imkânlarıyla hastaneye gittiği bildirildi.

Kazanın ardından polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü ve motosikletin sahibine ayrı ayrı 18 bin 677’şer TL para cezası uygulandı.