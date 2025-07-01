Antalya’da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç şarampole devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yolcu konumundaki eşi ise yaralandı.



Kaza, Serik - Belek yolu Eminceler mevkiinde meydana geldi. Kamil Taşevi idaresindeki 07 ADF 057 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan 2 metre yüksekliğindeki şarampole düştü. Takla atan hafif ticari araç yan yatarak durdu. Sürücü, araç içerisinde kendi imkanları ile çıkarken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Ayşe Taşevi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Taşevi sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı. Yaralanan Taşevi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik’teki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü, olay sonrası kazanın şokunu üzerinden atamazken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.