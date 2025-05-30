Antalya’da hortum felaketinin boyutu gündüz ortaya çıktı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olup ev ve seralara büyük zarar veren hortum felaketinin boyutu gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde onlarca cam ve naylon seraların yerle bir olduğu görüldü.

Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum, yerleşim alanlarında büyük tahribata yol açtı. Gazi Mahallesi ve Beyobası Mahallesi’nde etkili olan hortum, bazı evlerin çatısını uçurdu, seraları yerle bir etti. Şiddetli rüzgârla birlikte oluşan hortum, önüne geleni adeta yıktı. Bölgedeki vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları cep telefonlarıyla kaydederken, bazı evlerin çatılarının uçtuğu anlar da amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Hortum nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, bazı yollar ise kısa süreli ulaşıma kapandı. Olayın ardından belediye ekipleri ve AFAD, hasar tespit çalışmalarına başladı. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken, can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Hasar tespit çalışmaları için bölgede çalışmalar sürerken, hortum felaketinin zara boyutu gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Toplamda 70 seranın zarar gördüğü belirtilirken, dron kamerasına görüntülerine yan yana bulunan cam ve naylon seranın büyük zarar gördüğü yansıdı.