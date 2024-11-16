Antalya’da Hülya Ulumaskan, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde Mehmet Ulumaskan, Hülya Ulumaskan'ı öldürdü. Faili, cinayetin ardından intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 02.30 sıralarında Serik ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. 56 yaşındaki Mehmet Ulumaskan, evli olduğu 52 yaşındaki Hülya Ulumaskan'a av tüfeğiyle defalarca ateş etti. Ulumaskan daha sonra tabanca ile kendini vurdu.

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hülya Ulumaskan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ulumaskan da hastanede öldü.