Antalya’da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Manavgat’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza; Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi’nde meydana geldi. Nesrin Şafak’ın kullandığı 07 HN 915 plakalı otomobil ile Mithatpaşa Caddesi’nde Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Ender Yılmaz’ın kullandığı 07 APZ 117 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada Nesrin Şafak’ın kullandığı 07 HN 915 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülgün Şafak yaralandı.
112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.